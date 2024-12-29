غرامات ومنع حضور جماهير ورفض شكوى.. لجنة انضباط كاف تصدر عقوبات في 8 قضايا

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي (كاف) قراراتها بشأن مسابقات الأندية والمنتخبات.

وتم تغريم أكثر من فريق واتحاد بسبب إشعال الألعاب النارية وكذلك حدوث خلل أمني.

كما تم منع منتخب ليبيا من حضور جماهيره في مباراتين بسب الشغب الذي حدث في مباراة بنين ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

Décisions du Jury Disciplinaire de la CAF sur divers dossiershttps://t.co/Qsdh9J1a6B — CAF Media (@CAF_Media) December 29, 2024

وجاءت عقوبات كاف

- تغريم شباب بلوزداد الجزائري 10 آلاف دولار منها 5 آلاف مع وقف التنفيذ بسبب إشعال الألعاب النارية ضد أورلاندو بيراتس.

- تغريم الجيش الملكي المغربي 10 آلاف دولار منها 5 آلاف مع وقف التنفيذ بسبب إشعال الألعاب النارية ضد صنداونز.

- تغريم الصفاقسي التونسي 10 آلاف دولار بسبب إلقاء الألعاب النارية خلال لقاء شباب قسنطينة.

- تغريم اتحاد الجزائر 10 آلاف دولار منها 5 آلاف مع وقف التنفيذ ضد أورابا يونايتد البوتسواني.

- تغريم غينيا الاستوائية 5000 آلاف دولار بسبب حدوث خلل أمني أدى لاقتحام المشجعين للملعب ضد توجو.

- خوض منتخب ليبيا المباراتين المقبلتين بدون جماهير وغرامة قدرها 50 ألف دولار بسبب السلوك السيء لمشجعيه أثناء وبعد مباراة بنين.

- تغريم بنين 30 ألف دولار بسبب سوء السلوك من قبل المسؤولين في نهاية المباراة ضد رواندا.

- رفض شكوى الاتحاد الغيني بشأن مشاركة لاعب غير مؤهل في منتخب تنزانيا ضد غينيا.