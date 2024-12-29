منافس الزمالك والمصري.. إنييمبا يعلن رحيل مدربه ويعين بديله

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

ستانلي إيجوما مدرب إنييمبا

أعلن نادي إنييمبا النيجيري رحيل مدربه يمي دانيال أولانريواجو بشكل رسمي عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وكشف إنييمبا في بيانه الرسمي أن المدرب رحل بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات في المسابقات القارية والمحلية.

كما أعلن إنييمبا تعيين ستانلي إيجوما مدربا جديدا للفريق.

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ويقع إنييمبا مع الزمالك والمصري في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز المصري على إنييمبا في الدور الأول للمجموعات بهدفين دون رد، بينما تعادل معه الزمالك بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المصري وبلاك بولز الموزمبيقي في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما، وإنييمبا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

الزمالك المصري الكونفدرالية إنييمبا
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