انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(2) مانشستر سيتي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

سافينيو - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب كينج باور ستيديوم في الرابعة والنصف عصرا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليستر المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن المركز 17 غير المؤدي للهبوط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: جوووووووول هالاند من رأسية عقب عرضية من سافينيو.

ق 62: إنقاذ من على خط المرمى عن طريق سافينيو.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 38: رأسية في القائم عن طريق فاكوندو بونانوتي.

ق 36: تسديدة أرضية قوية من هالاند تبعد المرمى قليلا.

ق 21: جوووول سافينيو يسجل الهدف الأول من متابعة لتسديدة فودين التي ارتدت من يد الحارس

ق 19: فاردي يستغل خطأ المدافع وينفرد ويسدد كرة يبعدها أورتيجا لركنية

ق 10: مطالبات بركلة جزاء لصالح ليستر سيتي لكن الحكم يرفع راية التسلل

بداية اللقاء

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