تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي في مواجهة ليستر

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليستر على ملعب كينج باور في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد كيفن دي بروين لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي في المباراة، كما يستمر ستيفان أورتيجا في حراس المرمى.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: كيفن دي بروين – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو – إيرلنج هالاند – فيل فودين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليستر المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن المركز 17 غير المؤدي للهبوط.