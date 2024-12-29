كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في دور الـ 32 والمنافس المحتمل.. والقناة الناقلة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

تحددت مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر 2024-25، بعد يوم واحد من إجراء القرعة.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة ضد بلدية المحلة والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل لمعرفة هوية منافسه في دور الـ 32.

وحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الزمالك الأولى في النسخة الجديدة من كأس مصر.

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وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة من طلائع الجيش.

تعرف على طريق الزمالك في الكأس حتى المباراة النهائية من هنـــــــــــــــــــــا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وستبدأ المباراة في الثانية والنصف ظهرا على أرضية استاد القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويمتلك الزمالك 28 لقبا في خزائنه من كأس مصر آخرها موسم 2020-21.

يذكر أن بيراميدز هو حامل اللقب بعد توج بكأس الموسم الماضي بالفوز على زد.

الزمالك كأس مصر موعد مباراة الزمالك
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