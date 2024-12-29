حان الوقت.. ألابا يعود بعد غياب دام لأكثر من عام

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 02:49

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اكتمال عودة النمساوي دافيد ألابا أخيرا إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع سيعود إلى تدريبات الفريق الجماعية يوم 30 ديسمبر، وهو يوم عودة الفريق من الراحة.

وبذلك يكون قد مر عام و13 يوما حتى يعود ألابا من إصابته القوية في الرباط الصليبي الأمامي.

أخبار متعلقة:
كارباخال: خوسيلو ينتظرني في الغرافة.. ولن ألعب في أوروبا إلا لـ ريال مدريد آس: لتأمينه من مغريات السعودية.. ريال مدريد سيعمل على تمديد عقد فينيسيوس جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة وعد من كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد

ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بمواجهة فالنسيا في الدوري يوم 3 يناير، ثم ديبورتيفو مينيرا في كأس الملك يوم 6 يناير، بعدها يواجه ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 9 من الشهر ذاته.

ويمتد عقد ألابا مع النادي الملكي حتى صيف 2026.

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ، حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

وفي صيف 2021 انتقل مجانا إلى ريال مدريد، الذي حصد معه دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرتين أيضا في 2022 و2024.

ألابا ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
3 أهداف فقط.. فينيسيوس على موعد مع التاريخ في 2025 وجد الحل.. سبورت: صندوق قطري ينقذ برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لامين يامال: هذه خطتي في 2025.. وسأعود أفضل من أي وقت مضى كارباخال: خوسيلو ينتظرني في الغرافة.. ولن ألعب في أوروبا إلا لـ ريال مدريد آس: لتأمينه من مغريات السعودية.. ريال مدريد سيعمل على تمديد عقد فينيسيوس فينيسيوس: أنا الأفضل طالما أن كريستيانو قال ذلك رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. وجوائز جلوب سوكر أكثر نزاهة
أخر الأخبار
حان الوقت.. ألابا يعود بعد غياب دام لأكثر من عام ساعة | الدوري الإسباني
3 أهداف فقط.. فينيسيوس على موعد مع التاريخ في 2025 ساعة | الدوري الإسباني
المشرف على كهرباء طلخا: لهذا السبب نشكر إمام عاشور.. وشقيقاه معنا في النادي ساعة | الدوري المصري
"الطريقة الحدرافية".. سر احتفال يحيى عطية الله بهدفه الأول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
رئيس إنبي يكشف حقيقة طلب الأهلي للتعاقد مع محمد حمدي.. وقطع إعارة زياد كمال ساعة | الدوري المصري
وكيل محمد حمدي يكشف مستجدات حالته الصحية ساعة | الدوري المصري
جمال علام يكشف حقيقة وعده للزمالك بإبعاد عامر حسين وبيريرا.. وسبب إقالة لجنة فاروق 2 ساعة | الدوري المصري
جمال علام: هذه حقيقة إخفاء الخطاب وقرارات الانضباط.. ولن أنكر إني زملكاوي ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي