"الطريقة الحدرافية".. سر احتفال يحيى عطية الله بهدفه الأول مع الأهلي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 02:32

كتب : FilGoal

احتفال الأهلي بهدف يحيى عطية الله

كشف زكريا حدراف لاعب فريق نهضة الزمامرة والمنتخب المغربي للمحليين عن سر الطريقة التي احتفل بها يحيى عطية الله بهدفه الأول بقميص الأهلي.

وقال حدراف في تصريحاته لقناة دي إم سي: "نفذنا هذا الاحتفال من قبل مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين".

وأضاف "هذه طريقتي الخاصة وقرر يحيى أن يحتفل بالطريقة الحدرافية بعد هدفه الأول فهو لاعب ممتاز وخلوق".

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وأوضح "هذه الطريقة تعني التضامن مع الكل. وحين أرفع إصبعي للأعلى أتحدث إلى الله".

وتابع "نحن الشعب المغربي نحب مصر كثيرا ونحن الكرة المصرية، وتدربت سابقا مع حسن شحاتة وطارق مصطفى".

واختتم "سعيد بوجود يحيى عطية الله مع فريق كبير وبتسجيله لهدفه الأول، وأتمنى الخير للأهلي وأن يحتفلوا دائما بالطريقة الحدرافية".

وسجل عطية الله هدفه الأول بقميص الأحمر، وذلك في شباك المصري في مباراة الجولة السادسة من الدوري المصري التي انتهت بفوز الأهلي 2-0.

الهدف أتى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39، وكان الهدف الأول في شباك المصري في الدوري هذا الموسم.

الأهلي يحيى عطية الله زكريا حدراف
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