الأولى للأبيض منذ لقاء الأزمة ضد المصري.. الغندور حكما لـ الزمالك والاتحاد

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء حكام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري غدا الأحد، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويدير المباراة أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

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والثنائي محمود ناصف ومحمود أبو الرجال للفيديو.

وتعد المباراة هي الأولى التي يديرها الغندور للأبيض منذ لقاء المصري في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي والذي شهد أزمة كبيرة تسببت في عدم خوض الأبيض للقاء القمة ضد الأهلي.

أما المباراة الثانية غدا الأحد، بين حرس الحدود وطلائع الجيش يديرها وليد عبد الرازق، ويعاونه كل من أحمد رشدي ومحمد عبد العظيم، ومحمد سلامة حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت وأسامة عبد اللطيف للفيديو.

الزمالك الاتحاد السكندري أحمد الغندور الدوري المصري
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