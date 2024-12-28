رئيس الإسماعيلي: ندرس التوجه لـ فيفا لفك القيد.. ورابطة الأندية فاقدة الشرعية

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

أقر نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي أنه سيتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفك قيده.

وقال أبو الحسن لقناة إم بي سي مصر 2: "إذا صدرت لجنة الانضباط العقوبات في وقتها الصحيح كان من الممكن التعامل معها، لكن التوقيت الحالي صعب للغاية".

وأضاف "لماذا لم يتم إصدار العقوبات في وقتها وانتظروا حتى مجيء المجلس الجديد".

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وأكمل "سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد عقوبة إيقاف القيد".

وشدد "من الممكن أن نتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل فك القيد".

وواصل "رابطة الأندية الحالية فاقدة لشرعيتها لأننا كأندية لم نختارها، وبالتالي قراراتها باطلة بحرمان الإسماعيلي من جماهيره في مباراة سموحة".

وأتم "كان هناك تواصل واجتماع مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لحل الأزمة لكن الطلبات صعبة للغاية".

وقررت لجنة الانضباط في وقت سابق إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم فيما يتعلق بانتقال اللاعب إبراهيم حسن.

الإسماعيلي الدوري المصري نصر أبو الحسن سموحة
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