طاقم تحكيم مصري لقمة الجيش الملكي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:25
كتب : FilGoal
كشفت جريدة "المنتخب المغربية" عن تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الجيش الملكي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الجيش الملكي ضد الرجاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.
وتقام المباراة على الملعب الشرفي بمدينة مكناس.
وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة للحكم المصري محمد معروف، ويعاونه ويعاونه أحمد حسام طه وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا.
ويتصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي الرجاء في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
بينما يأتي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المتصدر، ومانيما يونيون الكونغولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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