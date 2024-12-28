جوارديولا: لن نستسلم.. والاختبار الأكبر هو العودة مجددا

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه لن يستسلم رغم نتائج الفريق السلبية.

ويستعد سيتي للقاء ليستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "سأحاول وسأستمر في ذلك".

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وأضاف "لن نستسلم، أريد التواجد هنا، أريد فعل ذلك وفي مثل الموقف الذي نمر به علينا أن نفعل ذلك".

وأكمل "بالطبع أريد أن أنهي سلسلة النتائج السلبية، الكل يريد ذلك، لا أريد أن يشعر النادي وجماهيره بالإحباط".

وأردف "أعتقد أن كل من في عملنا يريد أن نقوم بعمل جيد ونُسعد الناس، لا هذا شيء لا يمكن إنكاره".

وأتم "الاختبار الأكبر هو العودة مجددا لكن فعلنا ذلك من قبل".

وتعثر مانشستر سيتي بتعادل إيجابي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي مع إيفرتون على ملعب الاتحاد.

تقدم سيتي بهدف برناردو سيلفا، فيما سجل إليمان نداي هدف إيفرتون.

النتيجة تركت مان سيتي في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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