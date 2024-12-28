تقرير: اتجاه لتأجيل مباريات كأس الملك بسبب خليجي 26

تتجه لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأجيل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب خليجي 26.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن لجنة المسابقات تترقت التغيير المحتمل لمواعيد مباريات خروج المغلوب من كأس الخليج.

ومن المتوقع أن تنتهي بطولة كأس الخليج في 4 يناير المقبل.

ولذلك أفادت الصحيفة أن لجنة المسابقات ستضطر إلى تأجيل مباراتي الهلال ضد الاتحاد، والتعاون أمام القادسية في ربع نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن تقام المباراتين يوم 7 يناير القادم.

وأشارت الصحيفة أن من الممكن أن يتم تأجيل المباراتين ليوم واحد فقط.

وقرر الاتحاد الخليجي عقد اجتماعا لدراسة تأجيل مباريات خروج المغلوب من بطولة كأس الخليج

وحسب شبكة أبو ظبي الرياضية، فإن الاجتماع سيعقد لتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي بالإضافة إلى النهائي نظرا للطلب الكبير على تذاكر حضور اللقائين.

ولا يتسع الطلب لاستاد جابر المبارك في الصليبخات للحضور الجماهيري والطلب الهائل لتذاكر المباراتين.

المقترح المقدم هو:

مباراة السعودية ضد عمان تقام يوم 31 ديسمبر في ملعب جابر الأحمد الدولي.

إقامة مباراة الكويت والبحرين يوم 1 يناير 2025 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

على أن تكون مباراة النهائي في تاريخ 4 يناير.

وتأهل منتخب السعودية كمتصدر لمجموعته، جاء منتخب البحرين في الوصافة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر منتخب عمان مجموعته بينما جاء الكويت كوصيف.