أرتيتا يكشف مدة غياب ساكا

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن مدة غياب بوكايو ساكا نجم فريقه بعدما تعرض للإصابة.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال أرتيتا عبر شبكة ذا أثليتك: "ساكا خضع لعملية جراحية والأمور سارت بشكل جيد، ولكن سوء الحظ أنه سيغيب لأسابيع عديدة".

وأضاف "أعتقد أن ساكا سيغيب أكثر من شهرين، ولا أعرف بالضبط إلى متى وهذا يعتمد على استجابته للعلاج ومدى قدرته على الحركة، دوعنا نرى لأنه من الصعب جدا تحديد ذلك".

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وأصيب ساكا في المباراة التي استعاد فيها أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وفاز أرسنال على إبسويتش تاون بهدف دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ42 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا ميكيل أرتيتا
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