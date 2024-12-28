رفض استئناف أستون فيلا على طرد دوران

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

جون دوران - أستون فيلا

سيغيب جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي 3 مباريات بعد رفض استئناف فريقه على عقوبة طرده ضد نيوكاسل.

وتعرض الكولومبي الشاب للطرد بعد دهس فابيان شار مدافع نيوكاسل خلال لقاء الفريقين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال داميان فيداجاني مدير العمليات في أستون فيلا عبر حسابه على منصة أكس: "الأكثر تعرضا للخسارة ليس أستون فيلا، بل هي مصداقية من اتخذ هذا القرار".

وأضاف "سنواصل المقاتلة، ولا شيء سيدمرنا وسنعبر تلك القرارات غير العادلة".

وخاض الكولومبي 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 12 هدفا في جميع المسابقات.

وسيغيب دوران لـ 3 مباريات متتالية هي: برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ثم مواجهة وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسبق أن قال إيمري في تصريحات صحفية: "بالطبع سنقدم استئنافا؟ من الصعب قبول هذا القرار، لأن لم يكن واضحا إذا لمست قدمه اللاعب".

وأضاف "الإيقاف 3 مباريات، ربما لأنه جون دوران، نعمل معه كثيرا ليتعلم بطريقة جيدة وهو يقدم مجهودا رائعا".

وأكمل "دوران اعتذر للاعب مباشرة ولم يكن لديه أي نية لضربه، حكام تقنية الفيديو موجودون لإصدار أفضل قرار لكنه ليست بطاقة حمراء مباشرة، العقوبة كبيرة جدا له لأنه لم يكن ينوي فعل ذلك".

وأردف "كنت سأتقبل القرار لو تقنية الفيديو قررت معاقبة اللاعب ببطاقة حمراء، لكن الحكم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الحصول على وقته لاتخاذ قرار صحيح، الحكم يجب عليه أن يكون ذكيا واللحظة الأولى كانت صعبة".

وواصل "لديك تقنية الفيديو وتأكد من القرار، لأن العقوبة كبيرة إذا لم تكن واضحة، أوافق دائما على استخدام التقنية فرجاء استخدموها".

وخاض الكولومبي 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 12 هدفا في جميع المسابقات.

أستون فيلا جون دوران الدوري الإنجليزي
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