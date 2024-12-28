سبورت: أرنولد أخبر إدارة ليفربول برغبته في الرحيل بنهاية الموسم

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وصول المفاوضات بين ليفربول وترينت أليكساندر أرنولد إلى طريق مغلق.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وفقا للصحيفة فإن أليكسنادر أرنولد قد أخبر إدارة ليفربول بشكل نهائي برغبته في عدم تجديد عقده مع الفريق والرحيل بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير للانتقال إليه في الموسم المقبل بشكل مجاني.

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ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بضم أليكساندر أرنولد بالموسم المقبل وقد تواصل معه وفقا للتقارير الصحفية.

ويمتلك ريال مدريد حاليا لوكاس فاسكيز فقط في مركز الظهير الأيمن مع إصابة داني كارباخال حتى نهاية الموسم.

ويلعب أرنولد مع الفريق الأول لليفربول منذ عام 2016 بعد صعوده من فريق الشباب للنادي.

وشارك أرنولد منذ بداية الموسم بقميص ليفربول في 22 مباراة وخلالها صنع خمسة أهداف.

ويعد أرنولد ضمن واحد من ثلاثة لاعبين مهمين تنتهي عقودهم مع ليفربول بنهاية الموسم بجانب محمد صلاح وفيرجل فان دايك.

ترينت أليكساندر أرنولد
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