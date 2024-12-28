طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة مباراة بلاك بولز والزمالك

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد باختيار طاقم تحكيم مباراة بلاكبولز بكأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأحد الموافق 12 يناير باستاد القاهرة في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واختار كاف طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة المباراة.

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وسيكون فابريسيو أندرادي هو حكم الساحة في المباراة ويعاونه كلا من خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فيرنانديز.

بينما يتواجد ديلجادو دوس سانتوس روشا كحكم رابع.

وكان كاف قد وافق على نقل المباراة من موزمبيق إلى القاهرة بناء على طلب الزمالك وبلاك بولز.

ويلعب الزمالك مع المصري في الجولة الرابعة يوم 5 يناير المقبل باستاد برج العرب.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط المصري وبلاك بولز صاحبا المركز الثاني والثالث.

الزمالك بلاك بولز كأس الكونفدرالية الإفريقية
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