"تعرضت لحملات ممنهجة".. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

الأهلي

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي رسالة إلى جماهير ناديه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب كهربا عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المصري بمسابقة الدوري بقرار فني من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

وكتب كهربا في الاستوري الخاص به على إنستجرام: "الجمهور هو متعه الكرة و أهم عناصرها وجمهور الأهلي أكبر داعم ليا و علاقتي بجمهور الأهلي كبيره و ليهم رصيد يكفي ويوفي وأنا تعرضت الحملات ممنهجة و السباب لي و لأهلي بألفاظ محدش يقبلها علي نفسه أو علي أهله في رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزه تدمر مستقبلي الكروي و مفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش ... جمهور الأهلي طول عمره هو اللاعب رقم واحد وصاحب فضل عليا بعد ربنا .. ربنا يجعلكم دايما سند و ضهر ليا و بعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

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لا يتوفر وصف.

ووجهت جماهير الأهلي في مدرجات استاد القاهرة عدة رسائل للاعبي فريقها قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ورصدت كاميرا FilGoal.com في استاد القاهرة هتافات جماهير الأهلي والرسائل الموجهة منها للاعبي فريقها وأبرزهم محمد الشناوي وكهربا.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد 6-1 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

لكن كهربا غاب عن مباراة المصري التالية التي فاز بها الأهلي 2-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الإثنين ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

كهربا الأهلي
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