خبر في الجول - الكشف عن المدة المحتملة لغياب رضا سليم.. والخطوة المقبلة

تلقى الأهلي ضربة موجعة بإصابة جناحه المغربي رضا سليم.

وعلم FilGoal.com أن فترة غياب الجناح المغربي قد تصل إلى 4 أشهر بعد إجراء الجراحة.

وينهي الأهلي إجراءات السفر حتى يخضع سليم للعملية الجراحية.

الإصابة التي تعرض لها المغربي كانت قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وغادر رضا سليم مباراة شباب بلوزداد في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه بيرسي تاو.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بعدها تغلب الأهلي على المصري 2-0 في الجولة السادسة من الدوري.