متحدث الزمالك: لا أزمات مع الجزيري.. وهناك لاعبين كبار تنتهي عقودهم بخلاف زيزو

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وجود أي أزمات مع التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق.

وتقدم سيف الجزيري بإنذار للزمالك بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سالم عبر إم بي سي مصر 2: "أزمة الجزيري؟ لا يوجد أي أزمة معه، كان لي عتاب عليه بصفته أحد اللاعبين القدامى بالفريق، لكنه يبقى لاعبا كبيرا ومستحقات اللاعبين أولوية لدي مجلس إدارة النادي".

وأضاف "نعاني من ضغط مالي شديد بعدما سددنا غرامات ومستحقات تصل إلى 6 ملايين دولار ولم يكن لمجلس الإدارة دخل بها".

وأجاب "تجديد زيزو؟ الفريق يضم لاعبين كبار تنتهي عقودهم بنهاية الموسم بخلاف زيزو مثل الونش وعمر جابر. زيزو رمز من رموز الزمالك وملف تجديد العقود ضمن أولويات مجلس الإدارة بعد سداد المستحقات".

وينتهي تعاقد زيزو بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتمديد تعاقده لما بعد صيف 2025.

وخاض صاحب الـ 28 عاما في الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف أمام الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.