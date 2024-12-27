منافس الأهلي - شباب بلوزداد يداوي جراحه بالفوز على أولمبيك أقبو بالدوري الجزائري

حقق نادي شباب بلوزداد فوزا ثمينا على نظيره أولمبيك أقبو بالدوري الجزائري.

وفاز شباب بلوزداد على أولمبيك أقبو بهدف دون رد ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وسجل عبد الرحمن مزيان هدف المباراة الوحيد لنادي شباب بلوزداد عند الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد بلوزداد إلى النقطة 19 في المركز السادس وبفارق أقل 4 نقاط عن شبيبة القبائل المتصدر.

شباب بلوزداد لعب مباراتين أقل من شبيبة القبائل ولديه فرصة في اعتلاء الصدارة حال الفوز بهما.

الفوز الذي حققه بلوزداد مهم للغاية من الناحية المعنوية بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي.

وتلقى بلوزداد خسارة قاسية على يد الأهلي بنتيجة 1-6 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي شباب بلوزداد والأهلي على ملعب 5 يوليو بالجزائر، التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يناير.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.