سلوت يشيد بـ ثلاثي ليفربول رغم مفاوضات التجديد

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بتركيز الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد رغم مفاوضات التجديد مع إدارة الريدز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 18 جولة، في الوقت الذي يقدم فيه الثلاثي أداءً رائعا رغم انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "بشكل عام لا أتحدث عن عقود اللاعبين هنا، وسيكون من المفاجئ أن أعلن تجديد تعاقدهم".

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وأضاف "استمروا في السؤال لكن هذه ليست وظيفتي ولن تحصلوا على إجابة على الأرجح مني، بدءا من 1 يناير ربما تتغير الكثير من الأمور لكنهم في محادثات مستمرة مع النادي ودعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأتم "طالما استمروا في الأداء بهذه الطريقة فأنني المدرب سأكون سعيدا".

ويستعد ليفربول للقاء وست هام يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويعتلي الريدز الترتيب برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، علما بأن له مباراة مؤجلة.

ويتألق محمد صلاح هذا الموسم إذ يتصدر ترتيب الهدافين وترتيب الأكثر صناعة للأهداف.

ويعد أيضا ليفربول ثاني أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلف أرسنال.

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