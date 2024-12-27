سكاي إيطاليا: ديلي ألي يبدأ التدريب منفردا للانضمام إلى كومو

بدأ الإنجليزي ديلي ألي في الانضمام لتدريبات فريق كومو الإيطالي الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ديلي ألي يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن الفريق، وسينضم إلى المجموعة بمجرد استعادة لياقته.

وكان سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، كشف في منتصف ديسمبر الماضي أن اللاعب الإنجليزي ديلي ألي سينضم لتدريبات فريقه بدءًا من يناير المقبل.

ووصل ديلي ألي إلى كومو في 24 ديسمبر ليبدأ التدريب بعد يومين.

ويعد ديلي ألي لاعبا حرًا بعد نهاية عقده مع إيفرتون مع نهاية الموسم المنقضي.

وأجاب فابريجاس على سؤال حول ضم ديلي ألي في تصريحات نلقتها شبكة ESPN، قائلاً: "سيتدرب معنا بعد عيد الميلاد لمشاهدة مستواه".

يذكر أن آخر مباراة رسمية خاضها ديلي ألي في فبراير 2023 بين بشكتاش وإيفرتون

وقضى النجم الإنجليزي 6 أسابيع في مركز لإعادة التأهيل.

وحصل ألي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2016 - 2017 مع توتنام.

كما شارك في 37 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.