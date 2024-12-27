سكاي إيطاليا: ديلي ألي يبدأ التدريب منفردا للانضمام إلى كومو

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

ديلي آلي - توتنام

بدأ الإنجليزي ديلي ألي في الانضمام لتدريبات فريق كومو الإيطالي الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ديلي ألي يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن الفريق، وسينضم إلى المجموعة بمجرد استعادة لياقته.

وكان سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، كشف في منتصف ديسمبر الماضي أن اللاعب الإنجليزي ديلي ألي سينضم لتدريبات فريقه بدءًا من يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: بيشكتاش لن يضم ديلي آلي نهائيا رومانو: ديلي آلي يجتاز الكشف الطبي لـ بيشكتاش.. وتفاصيل التعاقد ميرور: إيفرتون يوافق على رحيل ديلي آلي

ووصل ديلي ألي إلى كومو في 24 ديسمبر ليبدأ التدريب بعد يومين.

ويعد ديلي ألي لاعبا حرًا بعد نهاية عقده مع إيفرتون مع نهاية الموسم المنقضي.

وأجاب فابريجاس على سؤال حول ضم ديلي ألي في تصريحات نلقتها شبكة ESPN، قائلاً: "سيتدرب معنا بعد عيد الميلاد لمشاهدة مستواه".

يذكر أن آخر مباراة رسمية خاضها ديلي ألي في فبراير 2023 بين بشكتاش وإيفرتون

وقضى النجم الإنجليزي 6 أسابيع في مركز لإعادة التأهيل.

وحصل ألي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2016 - 2017 مع توتنام.

كما شارك في 37 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

ديلي ألي الدوري الإيطالي كومو فابريجاس
نرشح لكم
سلوت يشيد بـ ثلاثي ليفربول رغم مفاوضات التجديد لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يحدد هدفه الدفاعي حال رحيل توموري المحكمة ترفض قيد برشلونة لـ أولمو وفيكتور في يناير 2025 وكيله: يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وهو كذلك "من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير
أخر الأخبار
كرة سلة - غرامة وحظر حضور جماهيري.. عقوبات قوية بشأن أحداث نهائي المرتبط 41 دقيقة | كرة سلة
دوري السيدات - الأهلي يكتسح الطيران بـ8 أهداف.. وسداسية لـ الزمالك في شباك إنبي 51 دقيقة | رياضة نسائية
سلوت يشيد بـ ثلاثي ليفربول رغم مفاوضات التجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الخليج - عمان (0)-(1) الإمارات والكويت (0)-(0) قطر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الوطن العربي
سكاي إيطاليا: ديلي ألي يبدأ التدريب منفردا للانضمام إلى كومو ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يحدد هدفه الدفاعي حال رحيل توموري ساعة | الدوري الإسباني
وكيله: لامين يامال يعرف ما يحتاجه لمستقبله.. وسيجدد تعاقده قريبا ساعة | الدوري الإسباني
المحكمة ترفض قيد برشلونة لـ أولمو وفيكتور في يناير 2025 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية