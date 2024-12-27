أبرز 10 أرقام قياسية حققها صلاح مع ليفربول في 2024

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 14:20

كتب : عبد الرحمن محمد

محمد صلاح - ليفربول

خاض محمد صلاح نجم ليفربول عاما مثيرا بقميص الفريق الإنجليزي ومحطما كعادته العديد والعديد من الأرقام القياسية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويقترب صلاح من إنهاء عام 2024 بقميص الريدز والفريق يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يعتلي صلاح قائمة الأكثر تسجيلا والأكثر صناعة.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز 10 أرقام قياسية حققها صلاح مع ليفربول في 2024

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- تجاوز سيرخيو أجويرو وتيري هنري وفرانك لامبارد وأصبح رابع أكثر اللاعبين مساهمة الأهداف لصالح فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي (250 هدفا).

- أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

- سجل 100 هدف على ملعبه في الدوري الإنجليزي بواقع 98 مع ليفربول على ملعب أنفيلد و2 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ليصبح سابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد كل من هاري كين - سيرخيو أجويرو - تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول.

- رابع هدافي ليفربول التاريخيين (230 هدفا) متجاوزا بيلي لايدل ويتفوق عليه آيان راش وروجر هانت وجوردون هودسون

- أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في نفس المباراة (38 مباراة) متخطيا واين روني.

- فاز بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة في تاريخه معادلا رقم كريستيانو رونالدو وجيرارد ويلاحق هاري كين وسيرجيو أصحاب السبع جوائز.

- عادل ديفيد بيكام ودخل قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (80 تمريرة حاسمة).

- سجل للموسم السادس على التوالي ويصنع +10 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

- وصل 50 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا وعادل رقم تيري هنري متجاوزا ديل بييرو وأصبح في المركز العاشر بترتيب هدافي البطولة تاريخيا.

- ثامن الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 173 هدفا متجاوزا روبي فاولر وجيرمين ديفو، ويقترب من تيري هنري (175 هدفا).

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