تقرير سعودي: الرائد يقترب من حسم صفقة بوزوق

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

يسري بوزوق

يقترب الرائد السعودي من حسم صفقة الجزائري يسري بوزوق في صفقة انتقال حر.

يسري بوزوق

النادي : الرجاء البيضاوي

الرائد

وفسخ الجزائري تعاقده مع الرجاء المغربي بسبب أزمة الخريطة الموضوعة على قميص الفريق. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن بوزوق سيحل بدلا من المغربي محمد فوزير الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي أنهت موسمه.

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وأشار التقرير أن اسم بوزوق ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي في الفترة الأخيرة إلا أن الرائد كان الأكثر جدية.

وأوضح التقرير أن يسري يتفوق على خيارين أخرين معروضين على الرائد.

ويحتل الرائد المركز الـ12 بعد مرور 13 جولة من الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

جدير بالذكر أن الجزائري يسري بوزوق توج هدافا للدوري المغربي الاحترافي في الموسم الماضي بـ14 هدفا من 27 مباراة، مع مساهمته بـ9 تمريرات حاسمة، بينما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين.

وكان الجزائري يسري بوزوق، طلب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بعد طلبه عدم المشاركة أمام نادي الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت التقارير المغربية أن بوزوق طلب إعفائه من خوض مواجهة الرجاء والجيش الملكي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريقه، تفاديا لمشاكل قد يتعرض لها في بلاده عند عودته إلى الجزائر.

وذكر موقع هسبريس المغربي أن بوزوق عرض التخلي عن مستحقاته المالية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي إضافي لفريق الرجاء مقابل الحصول على الاستغناء، قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب.

يسري بوزوق الرجاء المغربي الرائد السعودي
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