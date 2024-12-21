بعد أزمة الخريطة.. الرجاء المغربي يفسخ عقد الجزائري بوزوق

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

يسري بوزوق - الرجاء - شباب بلوزداد

أعلن نادي الرجاء المغربي فك ارتباطه مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق بشكل رسمي.

يسري بوزوق

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وساهم بوزوق في تتويج الرجاء بلقبي الدوري وكأس المغرب بالموسم المنصرم.

وكشف الرجاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن فك الارتباط مع بوزوق بالتراضي بين الطرفين.

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وكان الجزائري يسري بوزوق، طلب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بعد طلبه عدم المشاركة أمام نادي الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت التقارير المغربية أن بوزوق طلب إعفائه من خوض مواجهة الرجاء والجيش الملكي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريقه، تفاديا لمشاكل قد يتعرض لها في بلاده عند عودته إلى الجزائر.

وذكر موقع هسبريس المغربي أن بوزوق عرض التخلي عن مستحقاته المالية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي إضافي لفريق الرجاء مقابل الحصول على الاستغناء، قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب.

وكانت أزمة نشبت في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريق نهضة بركان أثناء حلوله ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري.

ورفضت وقتها السلطات الجزائرية الإفراج عن قمصان نهضة بركان في مطار هواري بومدين في الجزائر

ويرجع سبب منع السلطات الجزائرية وقتها الإفراج عن قمصان الفريق المغربي بسبب الاستياء الجزائري من "خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي"، بحسب التقارير الجزائرية وقتها.

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

وقرر كاف وقتها اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا 3-0 ضد نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، مع رفع القضية إلى لجنة التأديب لبحث إمكانية إضافة عقوبات على النادي الجزائري، وإقامة مباراة الإياب في موعدها الطبيعي بالمغرب.

جدير بالذكر أن الجزائري يسري بوزوق توج هدافا للدوري المغربي الاحترافي في الموسم الماضي بـ14 هدفا من 27 مباراة، مع مساهمته بـ9 تمريرات حاسمة، بينما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين.

ويلعب بوزوق في صفوف الرجاء المغربي منذ صيف 2022.

يسري بوزوق الرجاء
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