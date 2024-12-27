رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام

ينتظر محمد صلاح رقما تاريخيا جديدا في مواجهة ليفربول أمام مضيفه وست هام على ملعب لندن الأوليمبي في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح إلى المساهمة في 3 أهداف من أجل معادلة الرقم التاريخي لـ لويس سواريز نجم الريدز السابق.

صلاح ساهم في 11 هدفا (سجل 6 وصنع 5) في الدوري الإنجليزي في شهر واحد خلال ديسمبر، فيما تنتظره مواجهة أمام وست هام قبل نهاية الشهر.

ويعد الأوروجوياني لويس سواريز أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في أهداف في شهر واحد بـ14 هدفا (سجل 10، وصنع 4) في ديسمبر 2013.

وخلال هذا الموسم ساهم صلاح في 27 هدفا (سجل 16 وصنع 11) بعد 17 جولة فقط، حيث يحتاج النجم المصري لمساهمة واحدة فقط لمعادلة أرقامه التي حققها الموسم الماضي كاملة 2023 - 2024، حين ساهم في 28 هدفا (سجل 18 وصنع 10).

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام ليستر سيتي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم صلاح إلى قائمة من 6 لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي نجحوا في تحقيق ذلك وهم هاري كين - سيرجيو أجويرو - تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول.

واحتاج صلاح إلى 145 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 100 هدفا.

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

ونجح ليفربول في الفوز على حساب ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ووسع ليفربول الفارق في الصدارة أمام تشيلسي إلى 7 نقاط، بعدما وصل رصيد الريدز إلى 42 نقطة، فيما توقف رصيد البلوز عند 35 نقطة بعد الخسارة أمام فولام في وقت سابق يوم الخميس.

ويتبقى لليفربول مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.