نيستلروي: صلاح قضى على المباراة.. وأنفيلد ليس المكان المناسب لجمع النقاط

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

اعترف رود فان نيستلروي المدير الفني لـ ليستر سيتي، بصعوبة المواجهة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد.

ووسع ليفربول الفارق أمام أقرب منافسيه تشيلسي لـ7 نقاط، مع مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، وذلك بعد فوز الريدز على حساب ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وأوضح نيستلروي: "نافسنا ليفربول لفترة طويلة من المباراة، في الدقيقة 60 أتيح فرصة لـ داكا ليسجل التعادل".

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وأضاف: "قمنا بعمل جيد وفعلنا ما في وسعنا، وحققنا بداية جيدة بتسجيل هدف، حتى أتت نقطة التحول في المباراة بهدف محمد صلاح، الذي أنهى على المباراة".

وأكمل "لعبنا المباراة لتحقيق نتيجة مفاجئة، ونفذ لاعبونا الخطة بأفضل ما لديهم ولكن أنفيلد ليس المكان المثالي لجمع النقاط".

وعن فوز ليفربول بالدوري، رد معلقا: "لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي، حدثت أشياء كثيرة من قبل، لكن بناء على استقرار هذا الفريق وعمق تشكيلته فهو في وضع رائع للمنافسة على اللقب".

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل الغاني جوردان أيو هدف ليستر سيتي عند الدقيقة السادسة.

فيما سجل كودي جاكبو وكورتز جونز ومحمد صلاح اهداف ليفربول في الدقائق (45+1 و49 و82) على الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 في صدارة ترتيب الدور الإنجليزي مستغلا تعثر تشيسلي صاحب المركز الثاني أمام فولام ليرفع فارق النقاط بينهما إلى7 نقاط، فيما يقبع ليستر سيتي في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة أول المراكز الهابطة إلى تشامبيون شيب.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

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