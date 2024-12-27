أحمد فتحي: أريد العمل مدربا.. وأحصل على رخصة التدريب مع إنييستا

اختار أحمد فتحي لاعب منتخب مصر السابق وجهته المقبلة بعد اعتزاله كرة القدم.

أحمد فتحي النادي : معتزل

وأوضح فتحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج كابيتانو مصر: "أريد العمل في مجال التدريب، وحاليا أحصل على الرخصة B من دبي".

وأكمل: "يحصل معي على الرخصة التدريبية أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق".

وعن ارتباط اسمه بعدد من الأندية، رد معلقا: "بعد اعتزالي الكرة أحب أن يرتبط اسمي بالنادي الأهلي والإسماعيلي.. لعبت مع الأهلي 12 عاما والإسماعيلي بدأت فيه مسيرتي".

كما عبر عن ضيقه من مصطلح الجوكر نتيجة لعبه في أكثر من مركز "في بداياتي لم أكن أحب مصطلح الجوكر فأنا لعبت في مركز الظهير الأيمن بالصدفة".

وبدأ فتحي مسيرته مع النادي الإسماعيلي من 2001 حتى 2007 قبل الانتقال لـ شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل العودة إلى الأهلي.

وخاض فتحي خلال تجربته مع النادي الأهلي الممتدة من 2007 حتى 2020 3 تجارب احترافية قصيرة في هال سيتي الإنجليزي، وأم صلال القطري، وكاظمة الكويتي.

وأنهى فتحي حياته الاحترافية بخوض 4 مواسم مع نادي بيراميدز.

وخاض فتحي 134 مباراة دولية مع المنتخب ونجح في المشاركة في التتويج بـ3 بطولات لكأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة عام 2003 تحت قيادة حسن شحاتة.

وتوج فتحي بـ11 بطولة للدوري بواقع 10 بطولات مع الأهلي وبطولة واحدة مع الإسماعيلي، و3 بطولات لكأس مصر بواقع بطولتين مع الأهلي وبطولة مع بيراميدز.

كما فاز فتحي بـ3 بطولات للسوبر المصري، وبطولتين للسوبر الإفريقي، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا جميعهم مع الأهلي.