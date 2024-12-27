سلوت: من السابق لأوانه احتفال ليفربول بالدوري.. وانظروا لما حدث قبل بضعة أشهر

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

رفض أرني سلوت المدير الفني لليفربول الاحتفال بتصدره لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد 18 جولة.

ووسع ليفربول الفارق أمام أقرب منافسيه تشيلسي لـ7 نقاط، مع مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، وذلك بعد فوز الريدز على حساب ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من السابق لأوانه الاحتفال بالدوري، لا تزال هناك تحديات كثيرة أمامنا".

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وأضاف "العديد من الفرق تتمتع بجودة عالية، إذا حدث هذا في الدوري الهولندي، فسأقول حسنًا هذا صحيح".

وأكمل "قبل بضعة أشهر كنا متخلفين بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وانظر إلى ما حدث في النهاية، الإصابات والإيقافات والحظ السيء".

وأتم "لقد شاهدتم كل المباريات ولا أعتقد أن الفوز كان سهلا، علينا فقط أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل الغاني جوردان أيو هدف ليستر سيتي عند الدقيقة السادسة.

فيما سجل كودي جاكبو وكورتز جونز ومحمد صلاح اهداف ليفربول في الدقائق (45+1 و49 و82) على الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 في صدارة ترتيب الدور الإنجليزي مستغلا تعثر تشيسلي صاحب المركز الثاني أمام فولام ليرفع فارق النقاط بينهما إلى7 نقاط.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

ليفربول الدوري الإنجليزي أرني سلوت
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