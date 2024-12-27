"من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل

قرر أستون فيلا تقديم استئناف على قرار طرد جون دوران مهاجم الفريق والذي أوناي إيمري المدير الفني للفريق بـ "الصعب قبوله".

وتعرض المهاجم الكولومبي للطرد في الدقيقة 32 بعدما دهس فابيان شار مدافع نيوكاسل أثناء التحام بينهما نتج عنه سقوطهما.

وتعرض فيلا للخسارة في ملعب سانت جيمس بارك للخسارة من نيوكاسل بنتيجة 3-0.

وقال إيمري في تصريحات صحفية: "بالطبع سنقدم استئنافا؟ من الصعب قبول هذا القرار، لأن لم يكن واضحا إذا لمست قدمه اللاعب".

وأضاف "الإيقاف 3 مباريات، ربما لأنه جون دوران، نعمل معه كثيرا ليتعلم بطريقة جيدة وهو يقدم مجهودا رائعا".

وأكمل "دوران اعتذر للاعب مباشرة ولم يكن لديه أي نية لضربه، حكام تقنية الفيديو موجودون لإصدار أفضل قرار لكنه ليست بطاقة حمراء مباشرة، العقوبة كبيرة جدا له لأنه لم يكن ينوي فعل ذلك".

وأردف "كنت سأتقبل القرار لو تقنية الفيديو قررت معاقبة اللاعب ببطاقة حمراء، لكن الحكم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الحصول على وقته لاتخاذ قرار صحيح، الحكم يجب عليه أن يكون ذكيا واللحظة الأولى كانت صعبة".

وواصل "لديك تقنية الفيديو وتأكد من القرار، لأن العقوبة كبيرة إذا لم تكن واضحة، أوافق دائما على استخدام التقنية فرجاء استخدموها".

وخاض الكولومبي 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 12 هدفا في جميع المسابقات.

وفي حال تطبيق عقوبة الإيقاف على دوران سيغيب لـ 3 مباريات متتالية هي: برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ثم مواجهة وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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