"من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

جون دوران - أستون فيلا

قرر أستون فيلا تقديم استئناف على قرار طرد جون دوران مهاجم الفريق والذي أوناي إيمري المدير الفني للفريق بـ "الصعب قبوله".

وتعرض المهاجم الكولومبي للطرد في الدقيقة 32 بعدما دهس فابيان شار مدافع نيوكاسل أثناء التحام بينهما نتج عنه سقوطهما.

وتعرض فيلا للخسارة في ملعب سانت جيمس بارك للخسارة من نيوكاسل بنتيجة 3-0.

أخبار متعلقة:
هالاند: لا أتذكر تعليمات جوارديولا لي.. ولم ألعب جيدا ضد أستون فيلا تقرير: نابولي يستهدف هداف أستون فيلا أو مهاجم يونايتد خسارة جديدة.. مانشستر سيتي يسقط ضد أستون فيلا ويهبط للمركز السادس مؤتمر جوارديولا: إصابة دياش تبعده 4 أسابيع.. وعودة أكانجي أمام أستون فيلا

وقال إيمري في تصريحات صحفية: "بالطبع سنقدم استئنافا؟ من الصعب قبول هذا القرار، لأن لم يكن واضحا إذا لمست قدمه اللاعب".

وأضاف "الإيقاف 3 مباريات، ربما لأنه جون دوران، نعمل معه كثيرا ليتعلم بطريقة جيدة وهو يقدم مجهودا رائعا".

وأكمل "دوران اعتذر للاعب مباشرة ولم يكن لديه أي نية لضربه، حكام تقنية الفيديو موجودون لإصدار أفضل قرار لكنه ليست بطاقة حمراء مباشرة، العقوبة كبيرة جدا له لأنه لم يكن ينوي فعل ذلك".

وأردف "كنت سأتقبل القرار لو تقنية الفيديو قررت معاقبة اللاعب ببطاقة حمراء، لكن الحكم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الحصول على وقته لاتخاذ قرار صحيح، الحكم يجب عليه أن يكون ذكيا واللحظة الأولى كانت صعبة".

وواصل "لديك تقنية الفيديو وتأكد من القرار، لأن العقوبة كبيرة إذا لم تكن واضحة، أوافق دائما على استخدام التقنية فرجاء استخدموها".

وخاض الكولومبي 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 12 هدفا في جميع المسابقات.

وفي حال تطبيق عقوبة الإيقاف على دوران سيغيب لـ 3 مباريات متتالية هي: برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ثم مواجهة وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نيوكاسل أستون فيلا الدوري الإنجليزي أوناي إيمري جون دوران
نرشح لكم
نيستلروي: صلاح قضى على المباراة.. وأنفيلد ليس المكان المناسب لجمع النقاط سلوت: من السابق لأوانه احتفال ليفربول بالدوري.. وانظروا لما حدث قبل بضعة أشهر أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه مواعيد مباريات الجمعة 27 ديسمبر - الدوري الإنجليزي وكأس الخليج ومنافس الأهلي صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ليستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
وكيله: يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وهو كذلك 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيستلروي: صلاح قضى على المباراة.. وأنفيلد ليس المكان المناسب لجمع النقاط 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد فتحي: أريد العمل مدربا.. وأحصل على رخصة التدريب مع إنييستا 31 دقيقة | الكرة المصرية
"بالذكاء الاصطناعي".. التركي فاتح تريم مديرا فنيا لـ الشباب السعودي 32 دقيقة | سعودي في الجول
سلوت: من السابق لأوانه احتفال ليفربول بالدوري.. وانظروا لما حدث قبل بضعة أشهر 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه ساعة | الدوري الإنجليزي
الجزيري: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري