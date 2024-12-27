أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه

أبدى روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد إحباطه بعد طرد برونو فيرنانديز لاعب فريقه ضد ولفرهامبتون.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام الذئاب في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم عقب المباراة: "سأكون دائما محبطا بحصول لاعب على بطاقة حمراء، لكن هذا يمكن حدوثه".

وأضاف "برونو أراد الوصول للكرة، لم يرد أن يوقف اللعب بالحصول على بطاقة صفراء، كان هدفه الوصول للكرة، اللاعب الآخر وصل للكرة أولا وحدث احتكاك، الأمر كان صعبا على برونو وعليّ أيضا".

فيرنانديز لم ينل بطاقة حمراء قبل قدومه إلى مانشستر يونايتد، إلا أنه هذا الموسم نال 3 بطاقات حمراء كأول لاعب للفريق منذ فيديتش في موسم 2008 - 2009.

وردا على خسارته الرابعة في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي أجاب قائلا: "أنا أقود الفريق لكن لم أدربه، نحتاج للوقت للتدرب، نحن نغير طريقة لعبنا تماما".

وأكمل "هذا صعب حقا على اللاعبين وكذلك الطاقم لتمرير المعلومات عندما لا تحقق نتائج، فيصبح من الصعب التركيز بها".

وأتم "علينا المواصلة، نعرف أننا في لحظة صعبة وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".