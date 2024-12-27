مواعيد مباريات الجمعة 27 ديسمبر - الدوري الإنجليزي وكأس الخليج ومنافس الأهلي

تتواصل مباريات الدوري الإنجليزي في فترة الأعياد، فيما يصل كأس الخليج لمرحلة الحسم في المجموعات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

تتواصل مباريات الجولة 18 بمباراتين، الأولى بين برايتون ضد برينتفورد في التاسعة والنصف مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

فيما تذاع مباراة أرسنال ضد إبسويتش تاون في ختام الجولة في العاشرة والربع عبر بي إن سبورتس 1.

كأس الخليج

تبدأ مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج في الرابعة والنصف مساءً.

ويلتقي منتخبا عُمان والإمارات، فيما يتواجه منتخبا الكويت وقطر في نفس التوقيت.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات SSC سبورت وأبو ظبي الرياضية والكاس 2.

الدوري المصري سيدات

تقام اليوم في الثانية والنصف مباريات الجولة 14 من المسابقة.

وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلي ضد الطيران والتي تبدأ في الثانية والنصف عصرا.

بينما تذاع مباراة الزمالك ضد إنبي في نفس التوقيت على أون تايم سبورتس 2.

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الدوري الجزائري

يستضيف فريق شباب بلوزداد خصمه أولمبي أقبو في الجولة 15 من المسابقة والتي تبدأ في الخامسة مساءً وتذاع على الجزائرية الرياضية.

بلوزداد هو منافس الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.