نائب رئيس المصري: كان يمكننا التصعيد في الملعب.. وهذا الحكم له سابقة ضدنا

أبدى الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري استياءه من قرارات التحكيم في مباراة فريقه أمام الأهلي.

وقال أبو قمر في تصريحاه لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا طموح مشروع وفي موسم استثنائي نتمنى أن نكون الفريق الاستثنائي الذي يفوز بالدوري. حدث خطأ فادح من الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة وواضحة لنا والحالة ليست جدلية على الإطلاق".

وأضاف "لنا سابقة مع عبد العزيز السيد حكم تقنية الفيديو. في مباراة كأس مصر احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ضدنا وكان حكم الساحة في تلك المرة".

وأوضح "الإدارة يجب أن تحافظ على حقوق النادي ويجب اتخاذ إجراء معلن من اتحاد الكرة لأن الخطأ حدث أمام الجميع. المصري قادر على أخذ حقوقه كاملة".

واختتم "كان يمكننا تصعيد الموقف ونحن متواجدين في الاستاد، ولكن لدينا مسؤولية للحفاظ على المسابقة ونبحث عن حقنا عبر القنوات الشرعية".

وأصدر النادي المصري بيانا بعد الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الأهلي مساء الخميس.

والتقى المصري أمام الأهلي على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واعترض المصري في بيانه على القرارات التحكيمية: "أسهمت قرارات التحكيم في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين يوسف".

وواصل البيان "حكم تقنية الفيديو عبد العزيز السيد واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بالنادي".

وأكمل "تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي على أية محاولات للأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية"

وأتم "مجلس إدارة المصري يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة الكرة المصري، ويحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية".

وبنتيجة اليوم احتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.