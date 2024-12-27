صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول سعادته بالفوز على ليستر سيتي وكتابة رقم تاريخي جديد.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "أعتقد أن النتيجة ممتازة. الشوط الأول كان صعبا وليستر استعد للمباراة بشكل ممتاز".

وأضاف "هدف جاكبو مهم للغاية ومنحنا ثقة كبيرة لنحاول تقديم أفضل ما لدينا في الشوط الثاني. حين تتأخر بهدف تحتاج للتفكير في التعادل قبل التقدم وهو قدم لنا ذلك".

وأكمل "إنه يتدرب على هذا في التدريبات وفي كل المواقف وأعتقد أنه إنهاء جيد".

وعن وصوله لـ 100 هدف على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي قال: "أحاول أن أعمل بجد دائما وآمل أن أزيد هذا الرقم".

وعن تصدره لقائمة هدافي الدوري قال: "هذا جيد جدا ولكن الأهم أن يفوز الفريق. آمل الفوز بالدوري وأن يكون لي تأثير في ذلك".

وتابع "الأهم أن نتحلى بالتواضع وهذا الموسم ربما لم نتعرض للكثير من الغيابات وهذا جيد".

واختتم "لقب الدوري مميز للغاية لهذا النادي والفوز ببطولة هنا يعني لي الكثير".

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل الغاني جوردان أيو هدف ليستر سيتي عند الدقيقة السادسة.

فيما سجل كودي جاكبو وكورتز جونز ومحمد صلاح اهداف ليفربول في الدقائق (45+1 و49 و82) على الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 في صدارة ترتيب الدور الإنجليزي مستغلا تعثر تشيسلي صاحب المركز الثاني أمام فولام ليرفع فارق النقاط بينهما إلى7 نقاط.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم صلاح إلى قائمة من 6 لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي نجحوا في تحقيق ذلك وهم هاري كين - سيرجيو أجويرو - تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول.

واحتاج صلاح إلى 145 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 100 هدفا.

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.