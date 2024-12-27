صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. ليفربول يقبل الهدايا ويعزز صدارته بثلاثية في ليستر سيتي

قلب ليفربول الطاولة على ليستر سيتي ليحقق فوزا ثمينا عزز من خلاله صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي.

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل الغاني جوردان أيو هدف ليستر سيتي عند الدقيقة السادسة.

فيما سجل كودي جاكبو وكورتز جونز ومحمد صلاح اهداف ليفربول في الدقائق (45+1 و49 و82) على الترتيب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 في صدارة ترتيب الدور الإنجليزي مستغلا تعثر تشيسلي صاحب المركز الثاني أمام فولام ليرفع فارق النقاط بينهما إلى7 نقاط.

في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

صلاح التاريخي

محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

الإنجاز الذي حققه صلاح لم يحققه قبله سوى 6 لاعبين فقط عبر تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح شارك بالاهداف خلال 15 مباراة من أصل 17 خاضهم ليفربول بالدوري هذا الموسم.

وصف المباراة

بدأ ليستر سيتي المباراة بضغط هجومي على مرمى ليفربول بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونجح الغاني جوردان ايو في تسيجل هدف التقدم للضيوف عند الدقيقة السادسة بعد انطلاقة سريعة عن طريق ستيفي مافيديدي على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن جوردان أيو من السيطرة على الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ورد ليفربول عن طريقة تسديدة قوية من كودي جاكبو تصدى لها حارس مرمى ليستر سيت ببراعة.

وحرمت العارضة محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة متقنة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح كودي جاكبو في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية.

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خاكبو يدرك التعادل لليفربول في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/H1Rl0skSAf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

ومع انطلاق الشوط الثاني كيف ليفربول هجماته عن طريق الثنائي محمد صلاح وكودي جاكبو بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

وبعد هجمة منظمة أهدى ماك أليستر تمريرة عرضية حولها كورتز جونز غلى الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 49 أي بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

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جونز يضيف الهدف الثاني ويشعل ملعب أنفيلد 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/GbIeL2jBoz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

ومهد محمد صلاح الطريق لكودي جاكبو وأهداه تمريرة متقنة حولها الهولندي إلى الهدف الثالث لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وتولى محمد صلاح بنفسه تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة يسارية متقنة سكنت الشباك عند الدقيقة 82.

وحرم حارس مرمى ليستر سيتي فريق ليفربول من تسجيل الهدف الرابع بعدما تصدى لتسديدة داروين نونيز.