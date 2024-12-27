بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

صلاح أضاف الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم صلاح إلى قائمة من 6 لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي نجحوا في تحقيق ذلك وهم هاري كين - سيرجيو أجويرو - تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول.

واحتاج صلاح إلى 145 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 100 هدفا.

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

ونجح ليفربول في الفوز على حساب ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ووسع ليفربول الفارق في الصدارة أمام تشيلسي إلى 7 نقاط، بعدما وصل رصيد الريدز إلى 42 نقطة، فيما توقف رصيد البلوز عند 35 نقطة بعد الخسارة أمام فولام في وقت سابق يوم الخميس.

ويتبقى لليفربول مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.