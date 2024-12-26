غرامة مالية وإيقاف المستحقات.. سموحة يعاقب لاعبيه بعد الخسارة القاسية من غزل المحلة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 23:05
كتب : هاني العوضي
قرر أحمد سامي مدرب نادي سموحة توقيع غرامة مالية على لاعبيه بعد الخسارة القاسية أمام غزل المحلة.
وخسر سموحة من غزل المحلة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.
وأعلن سموحة تغريم كل لاعب 50 ألف جنيه عقب الخسارة من غزل المحلة.
كما أعلن النادي السكندري إيقاف صرف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج.
وسجل أهداف غزل المحلة : عبد الرحيم عموري ومحمد علي بن حمودة (هدفين) ومحمد حمدي زكي.
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