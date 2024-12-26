تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وتبديلان أمام ليستر سيتي

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، والمقررة في تمام العاشرة على ملعب أنفيلد.

وقرر سلوت الإبقاء على لويس دياز، وسوبوسلاي على مقاعد البدلاء، والدفع بكورتيس جونز، وداروين نونيز أساسيان.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

وفي حالة إذا ما سجل صلاح هدفا في شباك ليستر سيتي فسوف يصل إلى الهدف رقم 100 على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وهو إنجاز لم يسجله قبله سوى 6 لاعبين فقط عبر تاريخ الدوري الإنجليزي وهم:

هاري كين – سيرجيو أجوير – تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول

واحتاج صلاح إلى 144 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 99 هدفا وإذا وصل إلى الهدف رقم 100 في مباراة رقم 142 سيكون رابع أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.