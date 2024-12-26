تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وتبديلان أمام ليستر سيتي

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، والمقررة في تمام العاشرة على ملعب أنفيلد.

وقرر سلوت الإبقاء على لويس دياز، وسوبوسلاي على مقاعد البدلاء، والدفع بكورتيس جونز، وداروين نونيز أساسيان.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
إنجاز غائب من 45 عاما.. فولام يحقق فوزا تاريخيا أمام تشيلسي ويحرمه من ملاحقة ليفربول سكاي: ليفربول استفسر عن إمكانية ضم كولو مواني.. ويونايتد يراقب الموقف فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

وفي حالة إذا ما سجل صلاح هدفا في شباك ليستر سيتي فسوف يصل إلى الهدف رقم 100 على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وهو إنجاز لم يسجله قبله سوى 6 لاعبين فقط عبر تاريخ الدوري الإنجليزي وهم:

هاري كين – سيرجيو أجوير – تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول

واحتاج صلاح إلى 144 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 99 هدفا وإذا وصل إلى الهدف رقم 100 في مباراة رقم 142 سيكون رابع أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ليستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة بيريرا المنقذ.. ولفرهامبتون يلحق بـ مانشستر يونايتد الهزيمة الثالثة على التوالي الدوري الإنجليزي - نوتينجهام يزاحم الكبار بهدف أمام توتنام.. ونيوكاسل يواصل صحوته انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(0) مانشستر يونايتد إنجاز غائب من 45 عاما.. فولام يحقق فوزا تاريخيا أمام تشيلسي ويحرمه من ملاحقة ليفربول تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم يجري تبديلين في مواجهة ولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
سالم: لا أحد يريد مراجعة تقنية الفيديو.. ونلوم الجزيري لهذا السبب 27 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر - عن هدف عطية الله وتذبذب مستوى الشناوي 32 دقيقة | الدوري المصري
غرامة مالية وإيقاف المستحقات.. سموحة يعاقب لاعبيه بعد الخسارة القاسية من غزل المحلة 56 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يكشف لـ في الجول سبب غياب علي ماهر عن المؤتمر ساعة | الكرة المصرية
وسقط الحصن الأخير.. الأهلي يهزم المصري ويلتحق بركب الـ 11 ساعة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. بتروجت يفوز على الجونة بهدف في الوقت القاتل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري