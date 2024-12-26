رقم 100 في الدوري.. يحيى عطية الله يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 20:50

كتب : محمود حمدي

احتفال الأهلي بهدف يحيى عطية الله

سجل المغربي يحيى عطية الله أول أهدافه بقميص النادي الأهلي.

وانضم عطية الله إلى الأهلي في الصيف قادما من سوتشي الروسي معارا حتى نهاية الموسم .

وأحرز عطية الله هدف الأهلي الأول في شباك المصري في المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

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وسدد عطية الله تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن الشباك في الدقيقة 39.

الهدف الذي سجله يحيى عطية الله هو الهدف رقم 100 في الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

واستقبلت شباك المصري هدفا للمرة الأولى في الموسم الحالي من الدوري بعدما حافظ على شباكه خلال الجولات الخمسة الماضية.

ويخوض عطية الله مباراته الـ15 مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز في أول مركزين.

فيما يحل الأهلي في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

الأهلي المصري يحيى عطية الله
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