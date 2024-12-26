الدوري الإنجليزي - نوتينجهام يزاحم الكبار بهدف أمام توتنام.. ونيوكاسل يواصل صحوته

حقق نوتينجهام فورست فوزًا هاما أمام ضيفه توتنام هوتسبير بهدف نظيف في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف نوتينجهام في الدقيقة 28، فيما نال دجيد سبينس لاعب توتنام البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة ارتقى نوتينجهام إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

وألحق نوتينجهام بمنافسه توتنام الهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوط سبير الكبير أمام ليفربول 6-3.

وواصل نوتينجهام صحوته تحت قيادة نونو سانتو، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد تجاوز مانشستر يونايتد 3-2، وأستون فيلا 2-1، وبرنتفورد 2-0، ثم الفوز أمام توتنام اليوم.

وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث وكريستال بالاس سلبيا دون أهداف.

بورنموث رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما رفع كريستال بالاس رصيده 17 نقطة في المركز 16.

كما واصل نيوكاسل صحوته بتحقيق فوز كبير على حساب أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية نيوكاسل أنتوني جوردون في الدقيقة 2، وأليكساندر إيزاك في الدقيقة 59، وجويلينتون في الدقيقة 2+ 90.

ونال جون دوران بطاقة حمراء في الدقيقة 32 بعد تدخل قوي على مدافع نيوكاسل.

نيوكاسل رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس متجاوزا بورنموث بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

نيوكاسل واصل تألقه ونجح في تحقيق الفوز الرابع على التوالي مسجلا رباعية أمام ليستر سيتي، وثلاثية أمام برنتفورد، ورباعية أمام إيبسويتش تاون، وثلاثية أمام أستون فيلا.

كما حقق وست هام فوزًا على حساب ساوثامبتون بهدف سجله جارود بوين في الدقيقة 59.

وست هام رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 14، فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند 6 نقاط في ذيل الترتيب والمركز الأخير.