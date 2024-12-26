طبيب الزمالك: محمد حمدي يغادر المستشفى.. وراحة تامة بالمنزل لمدة أسبوع

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 20:13

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة محمد حمدي في أبرز صور تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن مستجدات الحالة الصحية لمحمد حمدي ظهير أيسر الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "محمد حمدي غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس."

وأضاف "محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب."

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وأكمل "تم وضع برنامج للاعب من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية."

وأتم "اللاعب سيكون في مرحلة الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيحضع لأشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته."

وتعرض حمدي لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس طلائع الجيش محمد شعبان، في الدقيقة 78 ليغادر ملعب المباراة.

وأصيب حمدي بشرخ في ضلعين وتجمع هوائي بين القفص الصدري والرئة نتيجة الاصطدام

وضم الزمالك محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك حمدي هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري، ومباراة بالكونفدرالية، ومباراتي السوبر المصري جميعهم كبديل.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.

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