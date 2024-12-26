إنجاز غائب من 45 عاما.. فولام يحقق فوزا تاريخيا أمام تشيلسي ويحرمه من ملاحقة ليفربول

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

فولام أمام تشيلسي

حقق فولام فوزًا تاريخيا على حساب تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتقى فولام للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ورغم تقدم تشيلسي في البداية عن طريق كولر بالمر في الدقيقة 16، إلا أن فولام نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.

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التعادل جاء في الدقيقة 82 عن طريق هاري ويلسون.

قبل أن يحرز رودريجو مونيز الهدف القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فوز فولام يعد الأول للفريق أمام تشيلسي في ملعبه منذ 45 عاما.

ويرجع آخر فوز لفولام على ملعب تشيلسي إلى أكتوبر 1979.

وخلال تلك الفترة وتواجد فولام في الدوري الإنجليزي التقى الفريقان 19 مرة على ملعب البلوز، حقق تشيلسي الفوز 12 مرة، وتعادلا 7 مرات.

ولم يخسر فولام منذ 23 نوفمبر حين خسر أمام ولفرهامبتون 4-1، ومنذ ذلك الوقت تعادل أمام أرسنال وليفربول وتوتنام وساوثهامبتون، وفاز أمام برايتون قبل فوز اليوم أمام تشيلسي.

وخسر تشيلسي 5 نقاط خلال آخر مباراتين بعد التعادل في الجولة السابقة أمام إيفرتون.

وتلقى تشيلسي خسارته الأولى في الدوري منذ الخسارة أمام ليفربول 2-1.

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