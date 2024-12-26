كأس مصر - التمهيدي الرابع.. 12 فريقا يحجزون مقاعدهم في دور الـ 32

حجز 12 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

ويتأهل 15 فريقا من الأدوار التمهيدية بالإضافة لـ 17 فريقا من الدوري الممتاز لإكمال عقد المتأهلين لدور الـ 32.

وأقيمت اليوم 12 مباراة في الدور التمهيدي الرابع جاءت نتائجها كالتالي

الترسانة 3-1 العبور

القناة 3-1 المرج

الداخلية 2-3 تيم إف سي

المقاولون العرب 1-1 الإنتاج الحربي (فوز المقاولون 6-5 بركلات الترجيح)

منتخب السويس 0-0 رع (فوز السويس 2-1 بركلات الترجيح)

وادي دجلة 1-0 السكة الحديد مودرن

المنصورة 2-1 دلفي

بروكسي 0-0 الأولمبي (فوز الأولمبي 9-8 بركلات الترجيح)

طنطا 3-2 راية

بترول أسيوط 1-0 جولدن جيت

ديروط 2-1 الواسطي

لافيينا 1-0 النصر للتعدين

وتتبقى 3 مباريات ستقام يوم الخميس المقبل 2 يناير وهي

وي × الشمس

سبورتنج × الحمام

أبو قير للأسمدة × بلدية المحلة

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ 16.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز على زد في النهائي.