لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون

تعثر مانشستر سيتي بتعادل إيجابي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي مع إيفرتون على ملعب الاتحاد في أولى مباريات جولة "بوكسنج داي".

تقدم سيتي بهدف برناردو سيلفا، فيما سجل إليمان نداي هدف إيفرتون.

ولن يحتفل بيب جوارديولا بأعياد الميلاد مثل أقرانه أو مثل السنوات الماضية، إذ يمر الفريق والمدرب الإسباني بأسوأ الفترات سويا في الفترة الأخيرة.

في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر حقق سيتي مع بيب جوارديولا أقل معدل نقاط في الدوري الإنجليزي وصل لـ 0.6 نقطة في المباراة الواحدة، علما بأن أقل معدل كان في 2023 بـ 1.8 أي أن الانهيار يصل لأكثر من الضعف.

وحقق سيتي الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وأصبح إيفرتون أكثر الفرق تعادلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 8 مباريات منها 3 متتالية ضد تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي.

وظل سيتي في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما ظل إيفرتون في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

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التشكيل

دخل مانشستر سيتي اللقاء مثقلا بالغيابات، وتواجد فقط كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان وسط مجموعة من الشباب على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 منع القائم الأيمن لجوردان بيكفورد حارس إيفرتون رأسية قوية من يوشكو جفارديول.

وفي الدقيقة 14 وبعد توغل من جيريمي دوكو بمهارة من الجهة اليسرى مرر كرة أرضية لبرناردو سيلفا أودعها في الشباك متقدما لسيتي بالهدف الأول.

بيرناردو سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ايفرتون pic.twitter.com/91Ygj2cnEQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

وتفوق بيكفورد في سباق سرعة مع هالاند ووصل للكرة قبل انفراد النرويجي بمرماه في الدقيقة 26 وأمسك بالكرة في الوقت المناسب.

وجاء التهديد الأول من إيفرتون بتسديدة قوية من إدريسا جانا تصدى لها أورتيجا بثبات في الدقيقة 26.

وأهدر سيلفا بغرابة فرصة التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي مرت بجوار القائم في الدقيقة 33.

ورد إيفرتون على تلك الفرصة بالهدف الأول عن طريق إليمان نداي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مرت من الجميع في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى على وقع التعادل الإيجابي.

وفي الدقيقة 51 تحصل سافينيو على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من موكيلينكو مدافع الضيوف.

وانبرى هالاند للركلة في مواجهة بيكفورد وسدد كرة أبعدها الدولي الإنجليزي وتابعها هالاند في الشباك لكن راية التسلل أنهت الفرصة ليهدر النرويجي ركلة جزاء للمرة الثانية على التوالي.

ومرت تسديدة عبدولاي دوكوريه بجوار القائم في الدقيقة 69. وشارك دي بروين في الدقيقة 75 بدلا من دوكو وحاول لاعبو سيتي تهديد مرمى بيكفورد.

وفي الدقائق الأخيرة سنحت للاعبي إيفرتون فرصتين مرتدتين دون استغلال لينتهي اللقاء بتعادل.