سامسون أكينيولا ينضم لـ كاظمة الكويتي

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 15:48

كتب : محمد عبد العظيم

دريمز - الزمالك - سامسون أكينيولا

أعلن نادي كاظمة الكويتي ضم سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك السابق.

وكان الزمالك قد فسخ تعاقد مهاجمه البنيني قبل بداية الموسم الجاري بالتراضي. (طالع التفاصيل)

ولم يعلن النادي الكويتي تفاصيل تعاقده مع أكينيولا.

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وكان سامسون قد انضم إلى الزمالك في صيف 2022 قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع سامسون أكينيولا على فسخ تعاقده مقابل التنازل عن 50% من قيمة مستحقاته.

ويحصل سامسون على الـ 50% المتبقية على أقساط.

ويتحمل حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية المتبقية من مستحقات سامسون أكينيولا.

ولم يلعب سامسون أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 19 مباراة بالموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف بجميع المسابقات.

وبشكل عام لعب سامسون 37 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويحتل كاظمة المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد مرور 9 جولات من الدوري الكويتي.

الزمالك الدوري الكويتي سامسون أكينيولا كاظمة الكويتي
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