سامسون أكينيولا ينضم لـ كاظمة الكويتي

أعلن نادي كاظمة الكويتي ضم سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك السابق.

وكان الزمالك قد فسخ تعاقد مهاجمه البنيني قبل بداية الموسم الجاري بالتراضي. (طالع التفاصيل)

ولم يعلن النادي الكويتي تفاصيل تعاقده مع أكينيولا.

المهاجم البنيني سامسون اكينيولا يوقع عقده مع كاظمة في معسكر الدوحة بحضور أمين الصندوق ورئيس جهاز الكرة السيد/ عمر الملا . 💪🟠#كاظمة #Kazma_SC pic.twitter.com/NVzpZj79gb — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) December 26, 2024

وكان سامسون قد انضم إلى الزمالك في صيف 2022 قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع سامسون أكينيولا على فسخ تعاقده مقابل التنازل عن 50% من قيمة مستحقاته.

ويحصل سامسون على الـ 50% المتبقية على أقساط.

ويتحمل حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية المتبقية من مستحقات سامسون أكينيولا.

ولم يلعب سامسون أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 19 مباراة بالموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف بجميع المسابقات.

وبشكل عام لعب سامسون 37 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويحتل كاظمة المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد مرور 9 جولات من الدوري الكويتي.