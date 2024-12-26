تقرير: كاف يرفض شكوى غينيا لتتأكد مشاركة تنزانيا في أمم إفريقيا 2025

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

مصر - غينيا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها المنتخب الغيني ضد نظيره التنزاني بسبب خطأ إداري في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، حسب موقع البطولة المغربي.

الشهر الماضي، تقدم المنتخب الغيني بشكوى ضد نظيره التنزاني لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب إشراك لاعب غير مقيد في قائمة المباراة.

وأوضح التقرير أن لجنة التأديب في كاف قررت قبول شكوى غينيا شكلا، مع رفضها من حيث الأساس مشيرة إلى أن ما تحمله في طياتها لا أساس له من الصحة.

أخبار متعلقة:
تقرير: كاف يعاقب جاراف السنغالي بعد أحداث لقاء اتحاد الجزائر مأساة مروعة.. أكثر من 100 قتيل في غينيا بسبب ركلة جزاء بسبب صاحب القميص 26.. غينيا تطالب بإلغاء تأهل تنزانيا لـ أمم إفريقيا 2025 تصفيات أمم إفريقيا - مسوفا يقود تنزانيا للتأهل على حساب غينيا.. ومقعدان متبقيان

وبذلك تبخرت آمال منتخب غينيا في المشاركة بالبطولة.

ماذا حدث؟

التقى المنتخبان في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 وخطفت تنزانيا بطاقة التأهل على حساب غينيا.

وأدعى منتخب غينيا مشاركة لاعب تنزاني يحمل القميص رقم 26 في الدقيقة 73 من عمر اللقاء دون إدراج اسمه في قائمة المباراة المعتمدة من كاف.

وأشار الاتحاد الغيني في بيانه أن اسم اللاعب صاحب القميص رقم 26 شارك دون أن يظهر اسمه على القميص ما يجعل التحقق من هويته مستحيلا.

وطالب الاتحاد الغيني بتطبيق اللوائح على تنزانيا واعتبارها خاسرة بنتيجة 3-0، وهو ما يعني تأهل غينيا لنهائيات أمم إفريقيا على حساب تنزانيا.

* صورة من قائمة المباراة الرسمية المعتمدة من كاف وتظهر غياب رقم 26 عن تشكيل وبدلاء منتخب تنزانيا.

وحقق منتخب تنزانيا الفوز على غينيا بهدف دون مقابل بهدف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 61.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحسم تواجده في أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.

وتأهل بذلك منتخب تنزانيا إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويبحث منتخب تنزانيا عن انتصاره الأول في أمم إفريقيا إذ خاض 9 مباريات دون تحقيق أي فوز.

بينما يغيب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الـ3 الأخيرة.

وتواجد منتخب غينيا بشكل عام في أمم إفريقيا 14 مرة سابقة وكانت أفضل نتائجه وصافة نسخة 1976.

تنزانيا غينيا كأس أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
تقرير: كاف يعاقب جاراف السنغالي بعد أحداث لقاء اتحاد الجزائر منافس بيراميدز - الترجي يفوز على متذيل ترتيب الدوري التونسي بثلاثية منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني أزمة بين قطبي المغرب.. الرجاء يقرر مقاضاة رئيس الوداد تقرير: لاعب بلوزداد يطالب بالرحيل بعد اشتباكات لفظية مع مدربه إثر سداسية الأهلي أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال منافس الأهلي - أورلاندو يكتسح جالانتس 8-1 في دوري جنوب إفريقيا "لتحقيق النتيجة التي نحلم بها".. بلوزداد يحث جماهيره على حضور مباراة الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق 25 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. جووووول أووووول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) سيراميكا.. وسموحة (0)-(0) الغزل.. بداية المباراتين 32 دقيقة | الدوري المصري
لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورتنج لشبونة يعلن اسم مدربه الجديد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري