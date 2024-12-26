تقرير: كاف يعاقب جاراف السنغالي بعد أحداث لقاء اتحاد الجزائر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة

ذكرت جريدة النهار الجزائرية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض عقوبات ضد نادي جاراف السنغالي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته ضد نادي اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية.

وشهدت مواجهة الفريق السنغالي ضد ضيفه الجزائري أحداث شغب جماهيري.

وأوضح التقرير أن كاف قرر معاقبة نادي جاراف بلعب 4 مباريات بدون جماهير، منها مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

أخبار متعلقة:
الزمالك: تعيين أمين عمر قمة الاستفزاز.. وتقنية الفيديو فقدت أهميتها بوبيندزا: الزمالك أرادني لكنني لم أوقع على شيء.. ومشروع رابيد مثير للاهتمام البنا حكما لمباراة المصري والأهلي في الدوري العقدة مستمرة.. بيراميدز يستعيد توازنه ويزاحم على صدارة الدوري بثلاثية في فاركو

بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 50 ألف دولار.

ومنح كاف الفريق السنغالي مهلة لمدة 60 يوما لدفع الغرامة، حسب التقرير.

قبل أيام، أعلن كاف إحالة أحداث مواجهة جاراف السنغالي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية للتحقيق.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بالسنغال.

ونشر اتحاد العاصمة بيانا توضيحيا بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وجاء كالآتي:

"على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراتنا ضد نادي جاراف السنغالي، والتي تضمنت اعتداءات من طرف جماهير الفريق المضيف على أنصارنا الأعزاء، ننشر لكم صورا توثق هذه الاعتداءات التي أسفرت عن إصابات في صفوف مشجعي فريقنا.

وفي هذا الصدد، نطمئن عائلات أنصارنا بأن الطاقم الطبي لفريقنا، بالتنسيق مع إدارة النادي، تدخل على الفور وقدم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين، والحمد لله الجميع الآن في حالة جيدة وتحت السيطرة حيث قامت إدارة النادي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان بكل الإجراءات اللازمة لحماية أنصار فريقنا حتى مغادرتهم الملعب.

نؤكد مجددًا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات، وسنواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وحماية فريقنا وأنصاره في المستقبل.

شكراً لكم على دعمكم الدائم، واتحاد العاصمة سيبقى دائمًا قويًا بأنصاره".

ويتصدر اتحاد العاصمة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

بينما حصد جاراف نقطتين ليحتل المركز الثالث بالمجموعة.

الكونفدرالية كاف اتحاد الجزائر جاراف
نرشح لكم
تقرير: كاف يرفض شكوى غينيا لتتأكد مشاركة تنزانيا في أمم إفريقيا 2025 منافس بيراميدز - الترجي يفوز على متذيل ترتيب الدوري التونسي بثلاثية منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني أزمة بين قطبي المغرب.. الرجاء يقرر مقاضاة رئيس الوداد تقرير: لاعب بلوزداد يطالب بالرحيل بعد اشتباكات لفظية مع مدربه إثر سداسية الأهلي أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال منافس الأهلي - أورلاندو يكتسح جالانتس 8-1 في دوري جنوب إفريقيا "لتحقيق النتيجة التي نحلم بها".. بلوزداد يحث جماهيره على حضور مباراة الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق 25 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. جووووول أووووول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) سيراميكا.. وسموحة (0)-(0) الغزل.. بداية المباراتين 32 دقيقة | الدوري المصري
لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورتنج لشبونة يعلن اسم مدربه الجديد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري