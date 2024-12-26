انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) إيفرتون.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وتراجع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الترنح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 53: بيكفورد يتصدى لانفراد هالاند

ق 51: ركلة جزااااااء لسافينيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووووول التعااااادل.. عرضية تمر من الجميع وتسديدة بوجه القدم من ندياي تسكن الشباك.

ق 33: برناردو يهدر بغرابة بتسديدة بوجه القدم الخارجي تمر بجوار القائم

ق 28: تسديدة قوية من إدريسا جانا يتصدى لها أورتيجا بسهولة

ق 26: هالاند يستغل كرة طولية مرت من الدفاع وينفرد لكن بيكفورد يصل للكرة أسرع منه

بيرناردو سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ايفرتون pic.twitter.com/91Ygj2cnEQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

ق 14: جووول أوووول بيرناردو سيلفا يسجل بعد تمريرة بينية من دوكو

ق 3: القائم الأيمن لبيكفورد يمنع رأسية جفارديول

بداية اللقاء في الثانية والنصف ظهرا