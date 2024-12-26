جوارديولا يؤكد إبرام صفقات جديدة في يناير

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه سيسعى لضم لاعبين جدد في شهر يناير المقبل.

ويعاني جوارديولا من الإصابات مرة أخرى، وهو ما ظهر في التشكيل الذي يدفع به ضد إيفرتون يوم الخميس (التفاصيل).

وقال جوارديولا لشبكة أمازون برايم قبل مواجهة إيفرتون: "أحب أن أكون هنا، أحب النادي، والناس، والحياة في مانشستر، والعديد من الأشياء، الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "لدينا الكثير من المشاكل لأسباب عديدة، وما يدفعني هو أن نغير مسارنا. هذا هو الهدف".

وأكمل المدرب الإسباني "إذا استطعنا، يتعين علينا ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية بالتأكيد".

وتابع "لقد عانينا من غياب اللاعبين بشكل خاص في الدفاع، وفي الوسط. أقول هذا، لا أعرف ما سيحدث لأن فترة الانتقالات الشتوية ليست سهلة، لكن الجميع يدركون ذلك".

وأتم بيب "أعتقد أن لاعبي مانشستر سيتي سألوا أنفسهم، "هل سنضم بعض اللاعبين الجدد".

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون في جولة البوكسينج داي ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وتشهد المباراة غياب كايل ووكر وجاك جريليش وإيدرسون وماتيوس نونيز وجون ستونز وروبن دياز، فضلا عن الغياب الطويل لرودري.

ولا يجلس على مقاعد البدلاء أي أسماء معروفة سوى كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان، بجانب 6 لاعبين من الاكاديمية بالإضافة إلى الحارس الثالث سكوت كارسون.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ناثان آكي – مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول – ريكو لويس

الوسط: سافينيو - ماتيو كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

وتراجع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الترنح.

فقد خسر الفريق السماوي 6 مرات في المباريات الـ8 الأخيرة في الدوري الإنجليزي، مقابل تعادل وفوز.

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أما إيفرتون فيحتل المركز الـ15.