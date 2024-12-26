تشكيل سيتي - غيابات كثيرة أمام إيفرتون ومقاعد بدلاء بلا أسماء كبيرة

يعاني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من الإصابات مرة أخرى، وهو ما ظهر في التشكيل الذي يدفع به ضد إيفرتون يوم الخميس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون في جولة البوكسينج داي ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وتشهد المباراة غياب كايل ووكر وجاك جريليش وإيدرسون وماتيوس نونيز وجون ستونز وروبن دياز، فضلا عن الغياب الطويل لرودري.

ولا يجلس على مقاعد البدلاء أي أسماء معروفة سوى كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان، بجانب 6 لاعبين من الاكاديمية بالإضافة إلى الحارس الثالث سكوت كارسون.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ناثان آكي – مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول – ريكو لويس

الوسط: سافينيو - ماتيو كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

وتراجع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الترنح.

فقد خسر الفريق السماوي 6 مرات في المباريات الـ8 الأخيرة في الدوري الإنجليزي، مقابل تعادل وفوز.

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أما إيفرتون فيحتل المركز الـ15.